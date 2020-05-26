لبنان | حادثة عائشة بكار تابع… “قوى الامن” توضح سبب وفاة الرجل داخل محله

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 مايو 2020 02:28 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأوضحت في بيان عبر “تويتر” أن التحقيق جارٍ. وتم التداول بخبر عن قيام مجهولين بالدخول صباحاً إلى محل بائع غاز وسرقوه وأردوه جثة، وفروا إلى جهة مجهولة. المصدر صوت بيروت إنترناشونال الوكالة الوطنية للإعلام

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