لبنان | تعرض مواطن للضرب على يد سوريين ووضعه حرج في كونين بنت جبيل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 مايو 2020 02:28 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأدى الضرب إلى 3 كسور في الجمجمة وكدمات، وهو الآن في وضع حرج في مستشفى صلاح غندور في مدينة بنت جبيل.

وفر المرتكبون إلى جهة مجهولة، ولم يعثر عليهم بعد، كما لم تعرف حتى الآن دوافع الاعتداء. المصدر صوت بيروت إنترناشونال الوكالة الوطنية للإعلام

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