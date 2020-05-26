لبنان | سرقوا محله وقتلوه وفروا إلى جهة مجهولة في منطقة عائشة بكار

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 مايو 2020 02:28 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وعلى الفور فتحت عناصر من القوى الأمنية تحقيقاً بالحادث، وبدأت بملاحقة المجرمين. المصدر صوت بيروت إنترناشونال الوكالة الوطنية للإعلام

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.