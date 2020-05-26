لبنان | فحوص PCR لقضاة وموظفين وعسكريين مخالطين للعسكري المصاب بـ”كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 مايو 2020 12:21 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك كما تذكر وزارة الصحة بأنها تشرف على مجمل الفحوص التي يتم اتخاذها لمخالطين ومشتبه بإصابتهم بالفيروس في مختلف المستشفيات الحكومية في المحافظات والمناطق اللبنانية مجانا، على نفقة الوزارة، مما يساعد على تحديد الواقع الوبائي في لبنان واتخاذ الخطوات اللازمة في ضوء ذلك. المصدر صوت بيروت إنترناشونال الوكالة الوطنية للإعلام

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