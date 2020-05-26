لبنان | تعاون بين “فاو” وبلدية تنورين للعمل في إدارة المناطق المخصصة للرعي وإدارة جرد تنورين

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وأوضح يوسف أن “الاجتماع يعد جزءا من السياق الأوسع للتعاون بين فاو ووزارة الزراعة والبلدية، ويهدف إلى إدارة الرعي بشكل مستدام في المرتفعات الجردية للبلدة”.
وخلال الزيارة، جمع خبراء المنظمة بدعم من البلدية، بيانات ميدانية مهمة ستساعد في فهم القدرة الإنتاجية لمنطقة الرعي.
بدأ العمل في منطقة جبل القرنة على ارتفاع أكثر من 2000 متر، وصولا إلى منطقة تم شرتا، حيث حددت نقاط عدة لجمع البيانات من أجل فهم طبيعة الغطاء النباتي، استنادا الى طرق معتمدة علميا، وجمعت الكتلة الحيوية النباتية الخضراء من مربعات عدة بقياس 50 × 50 سم، تمهيدا لتجفيفها ووزنها.
وتساعد هذه البيانات في تحديد القدرة الإنتاجية للمراعي، الأمر الذي يسهل على البلدية عملية تنظيم الرعي في الجرود بشكل علمي. وبعد المسح الميداني، سيتم تنفيذ مزيد من النشاطات لكي تتمكن المنظمة والوزارة والبلدية من إعداد خطة شاملة لإدارة المراعي بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية في المنطقة وضمان سبل عيش الرعاة ودعم الأمن الغذائي للمجتمع.
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