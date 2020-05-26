لبنان | طقس صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل غداً

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وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس ربيعي مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الجمعة حيث يتقلب تدريجا. معدل الحرارة لشهر أيار هو بين 18 و 27 درجة على الساحل.

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال و في الداخل ودون تعديل يذكر على الساحل بحيث تقارب معدلاتها الموسمية وانخفاض في نسبة الرطوبة.

الأربعاء: صاف اجمالا الى قليل الغيوم مع ارتفاع درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل دون تعديل يذكر على الساحل مع ارتفاع بنسبة الرطوبة.

الخميس: قليل الغيوم مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة خاصة على الجبال و في الداخل.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 17 الى 26 درجة، فوق الجبال من 13 الى 25 درجة، في الداخل من 13 الى 30 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

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– الانقشاع: جيد اجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 70%.

– حال البحر: منخفض الموج. حرارة سطح الماء: 24 درجة.

– الضغط الجوي: 762 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس:5,31 ساعة غروب الشمس: 19,40 .