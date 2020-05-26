لبنان | بري مستاء من مقاربة المفتي قبلان لموضوع النظام بهذه الطريقة

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وأشارت المصادر عبر “الشرق الأوسط” إلى اتصالات بدأت تنشط لاحتواء كلامه وتداعياته. وانتقد قبلان النظام اللبناني القائم على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين،
وقال في رسالة عيد الفطر المبارك: “نؤكّد أن أصل نشأة لبنان تمّ على أساس طائفي واستبدادي، بوظيفة خدمة المشروع الاستعماري والاحتكاري، وهذه الصيغة قد انتهت، وما قام به بشارة الخوري (الرئيس اللبناني في عهد الاستقلال) ورياض الصلح (أول رئيس للحكومة بعد الاستقلال)، لم يعد يصلح لدولة إنسان ومواطن، بل أيضاً مرحلة انتهت، ولذلك مطالبون بإسقاط الصيغة الطائفية لصالح دولة القانون واللاطائفية”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.