كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 مايو 2020 12:21 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وينظم اصحاب المولدات الخاصة في هذه الاثناء وقفة احتجاجية في الكسليك للمطالبة برفع التسعيرة.

وأكدوا ان “التسعيرة الموضوعة حالياً مجحفة بحقنا ولا يمكننا الاستمرار بهذا الشكل”. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | أصحاب المولّدات في كسروان: التسعيرة الموضوعة حالياً مجحفة بحقنا ولا يمكننا الاستمرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.