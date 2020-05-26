كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 مايو 2020 12:21 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك واضاف عقيص عبر “تويتر”، “المعجزة اللبنانية تمثلت طويلاً بالكفاءة البشرية التي انتجها هذا النظام. انقاذ التعليم هو انقاذ كل الوطن. كل الدعم للمدرسة الخاصة والرسمية على السواء”. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | عقيص: المسّ بنظامنا التربوي ومخزوننا الفكري هو الجريمة الكبرى… ودعم للمدارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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