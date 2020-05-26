كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 مايو 2020 10:17 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقال بعد زيارته شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن في دار الطائفة، “قرار تمديد التعبئة العامة يعود الى الحكومة اتخاذه بناء على تقارير وزارة الصحة”. وأضاف حسن، “الوضع جيد على المستوى الصحي بفضل تعاون الجميع ونحن هنا لخدمة المواطن اللبناني”. واكد أن التعاون والالتزام هو الذي ينقذ لبنان ويحول دون الانزلاق نحو ما هو أسوأ والحمدلله الوضع يتحسّن. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وزير الصحة حمد حسن: نسير بشكل منهجي للعودة الى الحياة الطبيعية… والوضع جيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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