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“دين التوحيد هو دين التسامح والمحبّة والغفران، دين الصدق وحفظ الأهل والإخوان؛
كلّ الجرائم التي حصلت مؤخراً في بعض قرى الشوف وعاليه على اختلاف أشكالها وأسبابها، لا تمتّ إليه وإلى وأهل التوحيد بصلة”.
وأضاف: “نشجب وندين كل أنواع القتل والإجرام، فلنعود إلى قيمنا ومبادئنا التي تربيّنا عليها”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | ارسلان: كل الجرائم التي حصلت في بعض قرى الشوف وعاليه لا تمتّ إلى دين التوحيد بصلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.