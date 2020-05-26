لبنان | ارسلان: كل الجرائم التي حصلت في بعض قرى الشوف وعاليه لا تمتّ إلى دين التوحيد بصلة‬

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“دين التوحيد هو دين التسامح والمحبّة والغفران،‬ دين الصدق وحفظ الأهل والإخوان؛

كلّ الجرائم التي حصلت مؤخراً في بعض قرى الشوف وعاليه على اختلاف أشكالها وأسبابها، لا تمتّ إليه وإلى وأهل التوحيد بصلة”.

وأضاف: “نشجب وندين كل أنواع القتل والإجرام، فلنعود إلى قيمنا ومبادئنا التي تربيّنا عليها”.