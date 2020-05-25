لبنان | قتيل و3 جرحى في إشكال بين 3 عائلات في الرشيدية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 مايو 2020 10:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقد أسفرت الاشتباكات عن مقتل المدعو جمال سالم (55 سنة) الملقب ب”الجاعوني”، أثناء مروره بمكان الحادث صدفة، وإصابة 3 أشخاص بجروح، نقلوا جميعا الجرحى إلى مستشفيات المنطقة.

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