لبنان | جريمة مروّعة في عاليه تودي بشخصين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 مايو 2020 10:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك هزّت جريمة مروعة بعد ظهر اليوم عاليه، وذلك بعد ان أقدم س. خ. على قتل إ. غ. قبل أن يقدم على إنهاء حياته، وفق الرواية الأولية.

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