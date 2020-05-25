لبنان | بلدية حصروت: نتائج الفحوصات كلها سلبية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 مايو 2020 08:28 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك نتائج فحوصات الPCR، التي أجريت لعدد من أبناء البلدة وبشكل عشوائي “أتت جميعها سلبية”. ودعت أهالي حصروت إلى “البقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم، وكي تبقى حصروت خالية من وباء كورونا”، مشددة على “ضرورة التقيد بكل الاجراءات: ارتداء الكمامات، عدم الاختلاط، التباعد الاجتماعي، وعدم التجمع على الطرقات العامة وفي الساحات”.

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