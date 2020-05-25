لبنان | أربع طائرات معادية نفذت طيراناً دائرياً فوق مختلف المناطق

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

“خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 25/5/2020 الساعة 10.30، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا وصولا حتى البترون، ونفذتا طيرانا دائريا فوق مختلف المناطق اللبنانية، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 11.30 من فوق بلدة رميش.

وعند الساعة 10.35، خرقت طائرتان حربيتان مماثلتان الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا وصولا حتى مدينة طرابلس، ونفذتا طيرانا دائريا فوق مختلف المناطق اللبنانية، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 11.30 من فوق البلدة المذكورة”.