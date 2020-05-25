لبنان | أربع طائرات معادية نفذت طيراناً دائرياً فوق مختلف المناطق

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“خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 25/5/2020 الساعة 10.30، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا وصولا حتى البترون، ونفذتا طيرانا دائريا فوق مختلف المناطق اللبنانية، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 11.30 من فوق بلدة رميش.
وعند الساعة 10.35، خرقت طائرتان حربيتان مماثلتان الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا وصولا حتى مدينة طرابلس، ونفذتا طيرانا دائريا فوق مختلف المناطق اللبنانية، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 11.30 من فوق البلدة المذكورة”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.