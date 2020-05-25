لبنان | الأونروا حددت شروط الإحالة إلى مركز العزل الطبي في سبلين

وحول هذه الترتيبات، توجهت إلى اللاجئين الفلسطينيين، قائلة: “إذا كنت واحدا من الأشخاص الذين يعانون من أعراض شبيهة بأعراض كوفيد- 19، مثل صعوبة التنفس أو السعال الجاف أو الحمى، وإذا لم تستلزم حالتك الدخول إلى المستشفى، ولكن كانت هناك حاجة إلى الحجر الصحي بانتظار نتائج فحص كورونا، حينها يطلب منك الإتصال بمسؤول الصحة التابع للأونروا في منطقة إقامتك من أجل تقييم وضعك، على الأرقام:

– منطقة لبنان الوسطى: 70888542- 76683644.

– منطقة صيدا: 70088003- 76683657.

– منطقة شمال لبنان: 70088002- 03010243.

– منطقة صور: 70088004- 03927974.

– منطقة البقاع (مراقب الاستشفاء): 03935777.

سيتم النظر في أحالتك إلى مركز العزل الطبي في سبلين، إذا: جاءت نتيجة فحص كوفيد- 19 الخاص بك إيجابية ولم تكن هناك امكانية للعزل في المنزل بسبب المساحة المحدودة، أو إذا كنت على اتصال مع شخص تم تأكيد اصابته بكوفيد-19 وبالتالي طلب منك عزل نفسك في المنزل.

سيقوم مسؤول الصحة في منطقة اقامتك، وبالتنسيق مع موظفي الأونروا ومنظمة أطباء بلا حدود المعنيين، بتقييم حالتك وتقييم مكان إقامتك من أجل تحديد مدى ملاءمة منزلك للحجر الصحي، وبناء على ذلك، سيتم اتخاذ قرار اذا كانت هناك حاجة لنقلك إلى مركز العزل الطبي في سبلين”.

وختمت موضحة: “طلب الإحالة إلى مركز العزل الطبي في سبلين، يعتمد على هذه الشروط ولا يمكن إحالة كل شخص يطلب ذلك”.