لبنان | وزير الصحة: مليون كمامة ستوزع مجاناً

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 مايو 2020 06:23 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك “مليون كمامة ستوزع مجانا بالتعاون بين وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية والبلديات. كمامة ومسافة تباعد آمنة، من مسلمات رحلة العودة الواعية”. وأرفق التغريدة بوسم “#الكمامة_درهم_وقاية”.

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