كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 مايو 2020 06:23 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك نتائج فحوصات الـ PCR، التي أجريت لعدد من أبناء البلدة، أتت سلبية، داعيا أبناء البلدة إلى “الاستمرار في البقاء في المنازل، واتخاذ كل وسائل الوقاية من هذا الوباء الملعون، خوفا من أن يصيب الأهالي ويعرضهم للمخاطر”.

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بلدية المطلة الشوفية: كل فحوصات الـ PCR في البلدة سلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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