لبنان | وحدة كوارث قضاء صور: لا إصابات جديدة اليوم

“بناء لتقرير رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال لم يسجل اليوم أي إصابة على مستوى القضاء ب covid_19، ولم يسجل أي حالة مشتبها بها حتى ساعة إعداد التقرير، ولم تصدر نتيجة الحالة المشتبه بها التي سجلت أمس وهي قيد المتابعة”.

وأشارت الى أن “عدد المصابين في القضاء ما زال 42 مصابا توزعوا على الشكل التالي:

34 حالة وافدة من إفريقيا، 3 حالات وافدة من أوروبا، و5 حالات محلية، وقد تماثل تسعة منهم الى الشفاء بشكل تام”.

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وأضافت: “إن وحدة ادارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، بالتعاون مع طبابة القضاء والصليب الاحمر اللبناني وفرق المستجيب الأول، تقوم بمتابعة مستمرة للمغتربين أثناء حجرهم من خلال الزيارات الدورية حيث تقدم الإرشادات والتوجيهات اللازمة وضرورة الإلتزام بالحجر وأي مخالفة ستلاحق بالطرق القانونية المرعية الإجراء”.

وأكدت أنها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه بها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء”، آملة من “جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

ونصحت “جميع القاطنين في قضاء صور، الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة أو ضرر محتمل بسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة”.