لبنان | رئيس اتحادات ونقابات النقل البري ينفي الشائعات عن تسعيرة جديدة للنقل البري

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 مايو 2020 01:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأكّد طليس ألا صحة لما يُشاع، موضحًا أنّ هذا الامر يعود قراره حصراً لوزير الاشغال العامة والنقل. وطالب طليس، وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي الايعاز للاجهزة الامنية المعنية ملاحقة مفبركي ومنتحلي هذه الصفة، مشيرًا الى ان هذا الموضوع هو على طاولة البحث مع وزارة الاشغال العامة والنقل واجهزتها. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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