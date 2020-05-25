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وجاء في البيان، “عطفا على تعاميم سابقة، ونظرا للظروف الاستثنائية المستمرة المتعلقة بفيروس كورونا، وانسجاما مع مقررات مجلس الوزراء تاريخ 5/5/2020، نقرر ما يلي:
– تمديد تعليق الجلسات لغاية 7/6/2020، في المحاكم والدوائر القضائية كافة، باستثناء جلسات إصدار الأحكام.
– الإستمرار في البت بطلبات تخلية الموقوفين من قبل المراجع القضائية الجزائية، وفقا للتعاميم الصادرة بهذا الصدد عن مجلس القضاء الأعلى وعن النائب العام التمييزي.
– الإستمرار في اتخاذ التدابير المستعجلة حيث تدعو الحاجة من قبل المراجع القضائية المدنية المختصة، بما فيها طلبات الحجز الإحتياطي.
– تأمين الأعمال الإدارية في الأقلام في حدها الأدنى، من خلال تواجد موظفين اثنين، ضمن مداورة بين الموظفين يشرف على تحديدها الرئيس الأول في كل محافظة”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وزيرة العدل وورئيس مجلس القضاء الأعلى: تمديد تعليق جلسات المحاكم حتى 7 حزيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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