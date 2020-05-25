كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 مايو 2020 01:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وعلّق على الفيديو قائلاً، “من لقائي اليوم في بعبدا مع الرئيس حول قضايا الساعة المالية والاقتصادية والاجتماعية وعلى هامشه… الجنرال”.

وكان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية قد نفى الإشاعات التي طالت صحة الرئيس ميشال عون، مؤكّدًا أنّه ستتم ملاحقة مطلقي ومروجي الإشاعات الخبيثة واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالفيديو – أول إطلالة للرئيس ميشال عون بعد الشائعات التي طاولت صحته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.