لبنان | الياس الزغبي: الاستمرار في السكوت ولوغٌ في دماء وطن الأرز

وأضاف، “أمّا وقد عرفنا أسرارهم من صغارهم، وكشفوا عن نيّتهم القاتمة في إطاحة ميثاق لبنان، ودستوره ورسالته ومعناه، وفي تدمير انتسابه التاريخي إلى الشرعيتين الدولية والعربية، فالساكت عن هذه الخيانة الوطنية شيطان أخرس، سواء كان وليّ كاشف السر، أو المُقسِم على الدستور والسيادة والوحدة، أو المرجعيات التي تمثّل من أسّس لبنان وأرساه على قيمة الحياة المشتركة، وعلى نعمة الرسالة الإنسانية الخلّاقة”.

وتابع، “الاستمرار في السكوت ولوغٌ في دماء وطن الأرز”.