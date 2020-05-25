لبنان | قسم المختبر في مستشفى قلب يسوع استلم جهاز PCR وكيماويات العمل الخاصة لـ”كورونا”

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جاءت التقدمة، نتيجة لمبدأ المسؤولية الاجتماعية التي يتحلى بها المصرف وتقديرا لجهود المستشفى في مواجهة الأزمة المستجدة وتتويجا للشراكة الطويلة الأمد بين المؤسستين.

وبذلك، أصبح من الممكن للفريق المختص في المستشفى إجراء الفحوص، والكشف عن النتائج خلال 24 ساعة من أخذ العينات من المشتبه بإصابتهم بالفيروس.

وأعلن المستشفى، في بيان سابق، افتتاحه جناحا خاصا مجهزا تجهيزا كاملا لاستقبال مرضى فيروس كورونا ومعالجتهم.

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نبذة عن المستشفى

تأسس مستشفى قلب يسوع من قبل بنات المحبة للقديس فانسان دو بول العام 1848، نتيجة لمبدأ الخدمة وإستجابة لإحتياجات المجتمعات المحرومة في ذلك الوقت.

وكأول مستشفى معروف في لبنان، يوفر مستشفى قلب يسوع رعاية طبية وتمريضية عالية الجودة ومتعددة التخصصات ويستجيب لاحتياجات المرضى دون تمييز وبغض النظر عن خلفيتهم أو عرقهم أو دينهم.

للمزيد من المعلومات، الرجاء الإتصال بمكتب التواصل والشؤون العامة:

هاتف: 453500 5 961+ مقسّم: 1157

بريد إلكتروني: [email protected]