لبنان | وزير الخارجية الإسرائيلي: “المواجهة مع لبنان لم تنته بعد”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 مايو 2020 11:22 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقال أشكنازي، الذي كان قائد الجبهة الشمالية بالجيش الإسرائيلي عند الانسحاب: “على أرض لبنان تركت أفضل قادتي، لكن المواجهة لم تنته بعد”.

وأضاف: “تركنا لبنان، لكن لبنان ليس وراءنا”، بحسب القناة (12) الإسرائيلية. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.