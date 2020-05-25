لبنان | بلدية البيرة: لا إصابات بفيروس كورونا المستجد في البلدة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 مايو 2020 11:22 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وكان فريق طبي وتمريضي متخصص من الجامعة اللبنانية – الأميركية LAU، قد أخذ عينات من أبناء البلدة الأكثر اختلاطا بحكم أعمالهم، إضافة إلى عينات عشوائية، وذلك في تكميلية البيرة الرسمية، وبالتنسيق مع الفريق الطبي في خلية الأزمة في البلدية. ونقلت العينات إلى مختبرات مستشفى رزق، حيث أجريت فحوصات الـ PCR التي أظهرت أن كل النتائج سلبية. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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