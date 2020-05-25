كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 مايو 2020 11:22 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأشارت البلدية في بيان الى أن حالات الشفاء من كورونا 2 وبذلك تكون برجا خالية من أي اصابة. وتمنت على أهالي البلدة الالتزام بقرار التعبئة العامة. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالوثيقة – بلدية برجا: لا اصابات جديدة بفيروس كورونا في البلدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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