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وقال عبر “تويتر” وزارة الصحة، ان هدفنا ليس إرهاق المواطنين بالغرامات، وإنما أن يعرف المواطن أهمية وضع الكمامة حفاظا على صحته وسلامته، لأنها تمنع انتقال العدوى بما نسبته 95 في المئة”.
وتستمرّ حال التعبئة في لبنان على وقع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان بسبب التفلت والاستهتار بتوجيهات وزارة الصحة إثر تخفيف الإجراءات لمواجهة هذا الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | ما صحة خبر توجه وزارة الصحة لفرض غرامة 400 ألف ليرة على من لا يضع كمامة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.