لبنان | ما صحة خبر توجه وزارة الصحة لفرض غرامة 400 ألف ليرة على من لا يضع كمامة؟

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وقال عبر “تويتر” وزارة الصحة، ان هدفنا ليس إرهاق المواطنين بالغرامات، وإنما أن يعرف المواطن أهمية وضع الكمامة حفاظا على صحته وسلامته، لأنها تمنع انتقال العدوى بما نسبته 95 في المئة”.

وتستمرّ حال التعبئة في لبنان على وقع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان بسبب التفلت والاستهتار بتوجيهات وزارة الصحة إثر تخفيف الإجراءات لمواجهة هذا الفيروس.