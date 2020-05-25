كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 مايو 2020 01:18 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك “بطلب من السياسيين يخلوا القضاء يشتغل ويعملوا معاركن بغير ساحات. نعم لقضاء مستقل”. وأضافت “إنتقاد القضاء وأحكامو طبيعي وضروري، إنما التعرض للقضاة وعرقلة عملن، خاصة في قضايا الفساد، جرم بحق الوطن والشعب”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | نجم: نعم لقضاء مستقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.