لبنان | ستة جرحى بانقلاب باص لنقل الركاب على أوتوستراد أنفة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 مايو 2020 10:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقد أسعف عناصر جهاز الطوارئ والإغاثة في “الجمعية الطبية الاسلامية” والصليب الأحمر اللبناني، أربعة مصابين، ونقلوا الاثنين الآخرين إلى المستشفى للمعالجة.

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