لبنان | بلدية الوردانية: نتيجة إيجابية ترفع عدد الإصابات في البلدة إلى 5

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 مايو 2020 10:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وتوجهت إلى الأهالي قائلة إن “المسؤولية تقتضي منا جميعا التعاون مع البلدية في الإجراءات التي ستتخذها مع القوى الأمنية لحماية منطقتنا، وتطويق انتشار الوباء”، لافتة إلى أنه “سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين”.

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