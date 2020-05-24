لبنان | الشيوعي يستنكر الاعتداء على بو زيد عند دوار كفررمان

استنكر الحزب الشيوعي، في بيان اليوم، “الاعتداء على المحتجين والإعلاميين والجسم الطبي والتمريضي”. ودعا الى “تصعيد الانتفاضة في مواجهة منظومة السلطة الفاسدة ومسلسل التهديدات والقمع والاعتقالات بحق المنتفضين في غير منطقة من لبنان وفي العديد من ساحات الانتفاضة، إضافة إلى الاعتداء الذي حصل يوم أمس على أحد الإعلاميين المنتفضين في دوار كفررمان الشاب بشير بو زيد”.

وطالب الحزب ب “تسليم المعتدين ومحاكمتهم أمام القضاء العادل حفاظا على الحريات العامة وحق المواطنين بالتعبير عن آرائهم وممارسة دورهم في النقد السياسي”.

وأكد أن “هذه الأساليب سوف تزيد الحزب قوة وصلابة في مواجهة هذه المنظومة السلطوية التي استخدمت العلاقات الزبائنية والبلطجة والقمع وأفقرت اللبنانيين ونهبت أموالهم وسطت على المرافق والمصالح العامة”، مشددا على “ضرورة توخي الدقة في نقل الأخبار التي تعنى بالحزب الشيوعي والتحقق من مصداقيتها قبل تعميمها”.