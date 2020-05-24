احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
استنكر الحزب الشيوعي، في بيان اليوم، “الاعتداء على المحتجين والإعلاميين والجسم الطبي والتمريضي”. ودعا الى “تصعيد الانتفاضة في مواجهة منظومة السلطة الفاسدة ومسلسل التهديدات والقمع والاعتقالات بحق المنتفضين في غير منطقة من لبنان وفي العديد من ساحات الانتفاضة، إضافة إلى الاعتداء الذي حصل يوم أمس على أحد الإعلاميين المنتفضين في دوار كفررمان الشاب بشير بو زيد”.
وطالب الحزب ب “تسليم المعتدين ومحاكمتهم أمام القضاء العادل حفاظا على الحريات العامة وحق المواطنين بالتعبير عن آرائهم وممارسة دورهم في النقد السياسي”.
وأكد أن “هذه الأساليب سوف تزيد الحزب قوة وصلابة في مواجهة هذه المنظومة السلطوية التي استخدمت العلاقات الزبائنية والبلطجة والقمع وأفقرت اللبنانيين ونهبت أموالهم وسطت على المرافق والمصالح العامة”، مشددا على “ضرورة توخي الدقة في نقل الأخبار التي تعنى بالحزب الشيوعي والتحقق من مصداقيتها قبل تعميمها”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الشيوعي يستنكر الاعتداء على بو زيد عند دوار كفررمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.