لبنان | غرفة الكوارث في عكار: لا إصابات جديدة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 مايو 2020 04:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أن لا إصابات جديدة، واستقر عدد المصابين على 67 إصابة. الحالات الايجابية 42، حالات الشفاء 25 وحالات الحجر المنزلي 379 بين وافدين ومقيمين.

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