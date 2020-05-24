لبنان | توجيهات لمحافظ البقاع بعد إصابة عنصر من حماية قصر عدل زحلة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 مايو 2020 04:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وتمنى أبو جوده على المواطنين “ضرورة التقيد والتزام قرارات التعبئة العامة الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارتي الداخلية والبلديات والصحة العامة وتنفيذها، وعدم تشكيل تجمعات، حفاظا على صحتهم وصحة عائلاتهم”. وبناء على توجيهات أبو جوده سوف يتم تعقيم مبنى قصر عدل زحلة.

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