لبنان | عسيران في خطبة الفطر: المسؤولية تقع على السياسيين للخروج من الأزمة

وقال: “أكد الاسلام وجوب حفظ الانسان وحفظ الوطن وإن العدل بين بني الانسان أمر إلهي لا يحق لأحد أن يحرم الآخر من نعمة الحياة او من نعمة الوطن بغير حق، وإن الوطن يعني الكثير للإنسان وقد أبصر النور في حناياه وأمضى نعومة أظفاره في بقاعه وكل ما احتضن من فكر وعقيدة تكفل الحرية لكل مواطن. الإسلام اهتم بتنظيم حياة الانسان وجعل حرية الرأي والفكر في قلب الفرد المسلم حيث تترسخ العقائد الاسلامية . لقد خلق الله الانسان وسخر كل شيء لخدمته بعد أن اختاره خليفة له على هذه الأرض المباركة، كذلك هدى الله الانسان الى ما هو أبعد بكثير، سلبه السلطة المباشرة على نفسه بمباشرة ما يضره من قتل وانتحار او غير ذلك حيث أكد لنا القرآن الكريم اهتمامه بحياة الفرد”.

أضاف: “كثيرة المخاطر التي تعصف بلبنان، فتمر سحائب الظلم ويستباح الوطن وتهتك الحرمات وكأن شريعة الغاب هي التي تسود ولا أحد يحرك ساكنا، حتى أصبح الاستقرار والعيش صعبا. لا خلاص لنا من المخاطر إلا باستقامتنا على الطريق القويم وان نكون يدا واحدة على كل من ظلم او سرق الشعب او ساعد على الفساد. الواقع المأساوي الذي نعيشه اليوم يستدعي الكثير من الوعي والحرص على المصلحة العامة يدا واحدة وصوتا واحدا للتكاتف حول ما يخرج لبنان من الوباء العالمي كورونا الذي اصبح هما كبيرا على جميع اللبنانيين ما يحتم علينا الحذر وأخذ الحيطة والإلتزام بالمعايير الصحية”.

وشدد على أن “اللبنانيين تراضوا جميعا على أن لبنان وطن لجميع أبنائه وأنه واحد واللبنانيين شعب واحد. ونحن في ذكرى التحرير وعلى مقربة من ذكرى نكبة فلسطين التي مرت قبل أيام وغداة يوم القدس العالمي، ونحن في لبنان نعيش أزمات اقتصادية وتربوية من أقساط مدرسية وعدم دفع رواتب المعلمين ما يزيد في الأزمة التي لا يستطيع المواطن الخروج منها”.