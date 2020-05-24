كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 مايو 2020 04:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك 10 فرق منه نقلت 81 حالة مشتبه بإصابتها بكورونا من مبنى سكني في منطقة رأس النبع إلى فندقين للحجر الصحي في بيروت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الصليب الأحمر نقل 81 حالة مشتبه بإصابتها بكورونا من منطقة رأس النبع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.