لبنان | سوسان في خطبة العيد: لتؤكد الدولة وعدها بمحاربة الفساد

وأدى مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان صلاة العيد في مسجد الحاج بهاء الدين الحريري، في حضور جمع من المصلين. وألقى خطبة طالب فيها الدولة بأن “تؤكد ما وعدت به من محاربة الفساد والإفساد وإعادة المال المنهوب وتحقيق العدالة وتثبيت كرامة الإنسان في هذا البلد، بعد أن وصل منسوب الفقر والجوع والبطالة الى مستوى لم يعد يحتمله المواطن”.

وقال: “أيها المسلمون، في صبيحة هذا اليوم المبارك الميمون، يوم عيد الفطر السعيد، الذي هو مظهر من مظاهر الدين وشعيرة من شعائره المعظمة، التي تنطوي على معان جليلة، وأسرار بديعة، فالعيد في معناه الديني شكر لله على تمام العبادة، وفي معناه الإنساني، يوم يلتقي فيه غنى الغني وفقر الفقير على محبة ورحمة وعدالة من وحي الشريعة، عنوانها الزكاة والصدقة والإحسان والتوسعة، وهكذا يجب أن يكون. هذا الالتئام والاتحاد يتجلى اليوم في شعائر دين الأمة وفي مناسباتها وأعيادها، فتترابط القلوب وتتراحم النفوس”.

أضاف: “في صبيحة هذا اليوم المبارك، نؤكد أن مبدأ التكافل الاجتماعي والأسري في الإسلام لا يكون في شهر رمضان فقط، إنما ينساب إلى العام كله، لأن الرحمة والجود والإحسان سجية إيمانية وخلق إنساني وسلوك حضاري، يتحلى به المسلم في حياته التي تعكس التربية العظيمة والأصيلة التي تلقاها من نبيه، وجاء في الحديث النبوي الشريف أن: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.. وهكذا ينبغي للمسلم أنه حينما يسمع عن جاره أو عن قريبه أو عن أحد من إخوانه المسلمين أنه في بلوى أن يذهب إليه فيواسيه ويقدم له ما يحتاج إليه، ويخفف عنه مصيبته التي نزلت عليه، وأما القسوة والإعراض والتناسي والتجاهل للآخرين فهذا ليس من صفات المسلمين، لأن الإسلام حض على التعاون والتكافل والتراحم في المجتمع، فهما قيمة اجتماعية عظيمة، والتعاون سر نجاح الأمم”.

وتابع: “بالتعاون تحصل الأمة على غاياتها وأهدافها، ويعيش المجتمع في رخاء وسعادة، وتسوده المحبة والألفة. بالتعاون والتكاتف يقف في وجه الأعداء، ويكبح جماح الشر والظلم، وبالإيمان والتعاون يشعر كل فرد بأهميته وقيمته في مجتمعه وأمته. وكلما خف الإيمان في قلوبنا والتعاون في ما بيننا وطغت المادية، كلما ضعفت هذه المشاعر في المجتمع، ثم إن التكافل في الإسلام، يعني التزام القادر من أفراد المجتمع تجاه أفراده ولإطلاق الأيدي الخيرة في مجال الخير والإحسان والمواساة ، والإنفاق والصدقات، والبر والعطاء للفقراء والمساكين والثكالى والأيتام لتعلو البسمة الشفاه، وتغمر البهجة كل القلوب في هذا اليوم المبارك الميمون”.

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وأشار إلى أن “الرسول بين مسؤولية المجتمع عن كل فرد محتاج فيه، في عبارة قوية في إنذاره للفرد والمجتمع: ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه. ومن صور التكافل الاجتماعي في الإسلام، ما شرعه الله من وجوب نفقة الأقارب الفقراء على القريب الغني، فنفقة الأبناء على الأب، ونفقة الوالدين الفقيرين على الولد القادر، ونفقة الأخ الفقير أو المحتاج على أخيه، وقد وسع بعض علماء المسلمين في شأن نفقة الأقارب، حتى تصل إلى ذوي الأرحام. فلنغتنم هذا اليوم المبارك لنجدد المحبة في ما بيننا، وتحل المسامحة والعفو محل العتب والهجران مع جميع الناس من الأقارب والأرحام والأصدقاء والجيران”.

وقال: “في صبيحة عيد الفطر المبارك، نؤكد أننا في مدينة صيدا مدينة الشرف والإباء مدينة التكافل الإجتماعي و التعاطف الأسري، مدينة البر والخير والبذل والعطاء وقلعة الصمود، تؤكد دائما وحدة المدينة بكل أطيافها السياسية والحزبية وبكل نسيجها الاجتماعي اللبناني والفلسطيني، أنها مدينة الوئام والمحبة والتعاطف والوفاق. أيها المسلمون، في هذا اليوم المبارك، يحدونا الأمل أن الله تعالى سيرفع البلاء والوباء والغلاء وتسلط الأعداء، فلا يأس ولا قنوط لأنهما ليسا من خلق المسلم، ونحن في يوم الجائزة يوم المغفرة والعتق من النيران”.

أضاف: “في هذا اليوم المبارك، نطالب الدولة بأن تؤكد ما وعدت به من محاربة الفساد والافساد وإعادة المال المنهوب وتحقيق العدالة وتثبيت كرامة الانسان في هذا البلد. وصل منسوب الفقر والجوع والبطالة الى مستوى لم يعد يحتمله المواطن. وسنظل نقف مع الفقراء والمساكين في وجه الظلم والفساد حتى تتحقق العدالة والكرامة للانسان في هذا الوطن”.

وختم سوسان: “تقبل الله صيامكم وقيامكم وزكاة أموالكم ودعاءكم وصالح أعمالكم، ورفع الوباء والبلاء عنا وعنكم، وجعلنا جميعا من عتقاء شهر رمضان المبارك”.