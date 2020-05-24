كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 مايو 2020 04:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك بتوجيه من رئيس البلدية رياض يمق وقائد الشرطة النقيب عبدالله خضر، بعد تزايد شكاوى المواطنين وانتشار الظاهرة بشكل كبير في طرابلس لتبدو كمهنة لشبكات منظمة. وعمدت دوريات الشرطة، بناء على إشارة القضاء المختص، إلى توقيف عدد من المتسولين وتفكيك عدد من الشبكات التي تتخذ من التسول والدعارة مهنة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | شرطة بلدية طرابلس تكافح التسول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.