لبنان | أحمد قبلان استقبل بخاري مهنئاً

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 مايو 2020 04:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك – استقبل المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في مكتبه في دار الإفتاء الجعفري، السفير السعودي وليد بخاري، مهنئا بعيد الفطر المبارك

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