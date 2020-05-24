كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 مايو 2020 10:20 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ضمّنتها سيناريو مفبركا لا أساس له من الصحة، نسبه مطلقوه إلى “الوكالة الوطنية للاعلام”. إن الوكالة تنفي نفيا قاطعا أن تكون قد نشرت شيئا من هذا القبيل، وتؤكد أن لا علاقة لها مطلقا بما نُسب اليها من رواية مختلقة غايتها إحداث البلبلة.

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | “الوكالة الوطنية” تردّ: شائعة منسوبة إلينا غايتها إحداث البلبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.