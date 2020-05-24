لبنان | مفتي الجمهورية استقبل سفيري السعودية والإمارات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 مايو 2020 10:20 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك في دار الفتوى بعد عودته من مسجد محمد الأمين، السفير السعودي وليد البخاري والسفير الإماراتي حمد الشامسي، مهنئين بعيد الفطر.

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