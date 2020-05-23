لبنان | مكتب خامنئي في لبنان: غدا أول أيام عيد الفطر

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 مايو 2020 10:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أن يوم غد الأحد هو أول أيام شهر شوال وعيد الفطر السعيد. وأعلن مكتب السيد السيستاني ان يوم غد الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك.

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