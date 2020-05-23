كتبت أسماء لمنور في السبت 23 مايو 2020 10:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك بينما بلغ عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا التي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 17 حالة أما عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة فكانت 3 حالات شفاء

وسجل مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 191 حالة شفاء

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | التقرير اليومي لمستشفى الحريري عن آخر المستجدات حول كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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