كتبت أسماء لمنور في السبت 23 مايو 2020 08:08 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك حاثاً إياهم على “تجنب الاجتماعات والتجمع في الأماكن العامة وفي المنازل، حفاظا على سلامة المجتمع، وخاصة في المحلات التجارية والغذائية والملاحم، وعدم القيام بالزيارات الاجتماعية سوى في الحالات القصوى. واتخاذ كل التدابير الوقائية طيلة الأيام المقبلة، حسب توجيهات الجهات الصحية. ووضع الكمامات بشكل دائم أثناء التنقل والقيادة”.

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | اتحاد بلديات الهرمل ناشد الأهالي التقيد باجراءات الوقاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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