كتبت أسماء لمنور في السبت 23 مايو 2020 08:08 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأشارت في بيان، إلى أنها عملت “خلال التوزيع على داتا البيانات الجديدة التي تستهدف شرائح حديثة من العائلات التي أصبحت تحتاج للدعم”، وأن متطوعين قاموا طوال الشهر “بتوصيل الحصص إلى منازل العائلات مع اتخاذ التدابير الوقائية الكاملة، وتحتوي السلات على المواد الغذائية الضرورية التي تحتاجها العائلة خلال شهر رمضان”. المصدر صوت بيروت إنترناشونال الوكالة الوطنية للإعلام

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | توزيع 8732 وحدة غذائية على العائلات الفقيرة والمتعففة والمتضررة من انتشار “كورونا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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