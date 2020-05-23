كتبت أسماء لمنور في السبت 23 مايو 2020 08:08 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وبحسب التقرير فإن الأقضية التي سُجِّل فيها أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا، جاءت كالتالي: بيروت 220 إصابة

المتن 158 إصابة

بعبدا 89 إصابة

كسروان 88 إصابة

بشري 73 إصابة

عكار 71 إصابة

جبيل 53 إصابة

الشوف 54 إصابة

زغرتا 46 إصابة

زحلة 38 إصابة

صور 27 إصابة

عاليه 25 إصابة

البترون 23 إصابة

طرابلس 20 إصابة

المنية الضنية 23 إصابة

بعلبك 17 إصابة

صيدا 17 إصابة

الكورة 12 إصابة

النبطية 12 إصابة

مرجعيون 6 إصابة

جزين 5 إصابة

بنت جبيل 5 إصابة

البقاع الغربي 5 إصابة

راشيا 2 إصابة

قيد التدقيق 2 إصابة

الهرمل 1 إصابة وتوزعت الإصابات الـ 11 الجديدة على البلدات كالتالي: راس النبع ( بيروت) 1 إصابات

المزرعة بيروت 1

الجناح بيروت 1

وردانية الشوف 3

شارون عاليه 1

حي السلم عاليه 1

بداوي طرابلس 1

صرفند صيدا 1

طيبة مرجعيون 1

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | تقرر غرفة العمليات الوطنية.. هكذا توزعت إصابات “كورونا” الـ 11 على البلدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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