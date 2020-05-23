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وبحسب التقرير فإن الأقضية التي سُجِّل فيها أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا، جاءت كالتالي:
بيروت 220 إصابة
المتن 158 إصابة
بعبدا 89 إصابة
كسروان 88 إصابة
بشري 73 إصابة
عكار 71 إصابة
جبيل 53 إصابة
الشوف 54 إصابة
زغرتا 46 إصابة
زحلة 38 إصابة
صور 27 إصابة
عاليه 25 إصابة
البترون 23 إصابة
طرابلس 20 إصابة
المنية الضنية 23 إصابة
بعلبك 17 إصابة
صيدا 17 إصابة
الكورة 12 إصابة
النبطية 12 إصابة
مرجعيون 6 إصابة
جزين 5 إصابة
بنت جبيل 5 إصابة
البقاع الغربي 5 إصابة
راشيا 2 إصابة
قيد التدقيق 2 إصابة
الهرمل 1 إصابة
وتوزعت الإصابات الـ 11 الجديدة على البلدات كالتالي:
راس النبع ( بيروت) 1 إصابات
المزرعة بيروت 1
الجناح بيروت 1
وردانية الشوف 3
شارون عاليه 1
حي السلم عاليه 1
بداوي طرابلس 1
صرفند صيدا 1
طيبة مرجعيون 1
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | تقرر غرفة العمليات الوطنية.. هكذا توزعت إصابات “كورونا” الـ 11 على البلدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.