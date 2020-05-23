لبنان | اجتماع لجنة كورونا بممثلي منظمات دولية: لمعالجة موضوع قاطني مبنى رأس النبع

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 مايو 2020 08:08 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 مايو 2020 08:08 مساءً - مشاركة

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ووضعت آلية فورية لمعالجة موضوع القاطنين في المبنى الموجود في منطقة رأس النبع- بيروت حيث تبين من خلال الفحوصات وجود انتشار كبير للفيروس بين أفراد الجالية البنغالية.

وكذلك إجراء فحوصات شاملة للنازحين، اللاجئين والعمال الأجانب في لبنان، كما وتم إطلاق المرحلة الاولى من الخطة التنفيذية المتعلقة بتجهيز مراكز الحجر وتشغيلها في مختلف المناطق اللبنانية وعددها 29 مركزا.

وترأس الاجتماع الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث اللواء الركن محمود الأسمر، وفي حضور مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية بترا خوري وممثلين عن عدد من المنظمات الدولية: منطمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (UNRWA)، برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP)، منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، منظمة الصحة العالمية (WHO)، أطباء بلا حدود (MSF)، منظمة الهجرة الدولية (IOM).