لبنان | مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي: خطر الانتشار الاوسع موجود دائماً

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 مايو 2020 08:08 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأضاف عبر “تويتر”، الهدف الأساسي هو احتواء الفيروس حتى بينما نعيد فتح الاعمال التجارية ونعود الى حياتنا الطبيعية.

وتابع، “سيبقى خطر الانتشار الاوسع موجودا دائمًا”. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.