لبنان | “غرينبيس”: تصريفات مياه الصرف الصحي في البحر هي أساس المشكلة بحد ذاتها

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 مايو 2020 08:08 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأوضحت مديرة “غرينبيس” الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زينة الحاج أن “تصريفات مياه الصرف الصحي في البحر هي أساس المشكلة بحد ذاتها، ويجب معالجتها على وجه السرعة، ذلك أن تلك المياه الملوثة تتسبب بمشاكل أخرى عديدة، وتسبب أمراضا أكثر خطورة من كورونا وقد تبقى نشيطة لفترة أطول مثل السالمونيلا”. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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