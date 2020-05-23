لبنان | إخماد حريق داخل محل في غزير وإسعاف مواطنة

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 مايو 2020 08:08 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وعملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لمواطنة كانت داخل المحل وتعرضت لضيق في التنفس جراء تنشقها الدخان الناتج عن الحريق. المصدر صوت بيروت إنترناشونال الوكالة الوطنية للإعلام

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